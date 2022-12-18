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Сегодня, 18:32

Лионель Месси первым в истории забил в группе и во всех матчах от 1/8 до финала на одном ЧМ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, которому удалось забить в групповом этапе и во всех матчах плей-офф чемпионата мира.

Сегодня, 18 декабря 35-летний форвард открыл счет с пенальти в финале против Франции. До этого он отличался в играх против Саудовской Аравии (групповая стадия, 1:2) Мексики (групповая стадия, 2:0) Австралии (1/8 финала, 2:1), Нидерландов (1/4 финала, 2:2, по пенальти — 4:3) и Хорватии (1/2 финала, 3:0).

На счету Месси 6 голов на турнире в Катаре, при этом 4 из них — с пенальти.

Матч с Францией является для Месси 26-м на чемпионатах мира — это рекорд турнира.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 0
Перерыв

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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