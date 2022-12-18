Лионель Месси первым в истории забил в группе и во всех матчах от 1/8 до финала на одном ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, которому удалось забить в групповом этапе и во всех матчах плей-офф чемпионата мира.

Сегодня, 18 декабря 35-летний форвард открыл счет с пенальти в финале против Франции. До этого он отличался в играх против Саудовской Аравии (групповая стадия, 1:2) Мексики (групповая стадия, 2:0) Австралии (1/8 финала, 2:1), Нидерландов (1/4 финала, 2:2, по пенальти — 4:3) и Хорватии (1/2 финала, 3:0).

На счету Месси 6 голов на турнире в Катаре, при этом 4 из них — с пенальти.

Матч с Францией является для Месси 26-м на чемпионатах мира — это рекорд турнира.