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Судейство

Сегодня, 18:45

Аргентина — Франция: за что Марчиняк назначил пенальти? Его решение можно оспорить?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Аргентина — Франция. Фол Дембеле на Ди Марии.
Фото AFP

На 21-й минуте финального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция арбитр Шимон Марчиняк без раздумий указал на 11-метровую отметку, наказав таким образом Усмана Дембеле. Француз в своей штрафной площади забыл об осторожности, слегка коснулся своей ногой ноги Анхеля Ди Марии, а рукой — его спины. Двух касаний оказалось достаточно, чтобы аргентинец упал, а судья зафиксировал нарушение правил.

Аргентина — Франция. Фол Дембеле на ди Марии. Фото Скриншот трансляции
Аргентина — Франция. Фол Дембеле на ди Марии. Фото Скриншот трансляции

Решение Марчиняка не стал оспаривать его ВАР Томаш Квятковски — оно осталось в силе. Понятно, что после игры французы выразят несогласие с таким серьезным наказанием.

Несмотря на кажущуюся «легковесность» пенальти, предположу, что председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и глава департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка примут сторону рефери.

ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Ди Мария удвоил преимущество! Аргентина — Франция — 2:0. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 0
Перерыв

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Анхель Ди Мария
Усман Дембеле
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
18
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