Аргентина — Франция: за что Марчиняк назначил пенальти? Его решение можно оспорить?

На 21-й минуте финального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция арбитр Шимон Марчиняк без раздумий указал на 11-метровую отметку, наказав таким образом Усмана Дембеле. Француз в своей штрафной площади забыл об осторожности, слегка коснулся своей ногой ноги Анхеля Ди Марии, а рукой — его спины. Двух касаний оказалось достаточно, чтобы аргентинец упал, а судья зафиксировал нарушение правил.

Решение Марчиняка не стал оспаривать его ВАР Томаш Квятковски — оно осталось в силе. Понятно, что после игры французы выразят несогласие с таким серьезным наказанием.

Несмотря на кажущуюся «легковесность» пенальти, предположу, что председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и глава департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка примут сторону рефери.