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26 ноября, 22:59

Аргентина нанесла первый удар в створ в матче ЧМ-2022 с Мексикой на 40-й минуте

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Аргентины нанесла первый удар свтор в матче второго тура ЧМ-2022 с Мексикой на 40-й минуте.

Этот удар нанес форвард Лаутаро Мартинес. Как сообщает Opta, это самый поздний первый удар Аргентины на чемпионате мира.

До этого самый поздний первый удар Аргентины на ЧМ был в 1990 году в матче против Германии (0:1), тогда аргентинцы первый раз пробили на 39-й минуте.

После первого тайма матча Аргентина — Мексика счет 0:0.

Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
2:0
Мексика

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П1

28%

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27%

1.63

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22%

2.48
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Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
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