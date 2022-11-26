Аргентина нанесла первый удар в створ в матче ЧМ-2022 с Мексикой на 40-й минуте

Сборная Аргентины нанесла первый удар свтор в матче второго тура ЧМ-2022 с Мексикой на 40-й минуте.

Этот удар нанес форвард Лаутаро Мартинес. Как сообщает Opta, это самый поздний первый удар Аргентины на чемпионате мира.

До этого самый поздний первый удар Аргентины на ЧМ был в 1990 году в матче против Германии (0:1), тогда аргентинцы первый раз пробили на 39-й минуте.

После первого тайма матча Аргентина — Мексика счет 0:0.