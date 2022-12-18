Новиков: «Льорис надежнее Мартинеса, буду болеть за французов в финале ЧМ»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил уровень игры вратарей Уго Льориса и Эмилиано Мартинеса, которые сыграют друг против друга в финале ЧМ-2022.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис на ЧМ-22 провел 5 матчей и пропустил 4 гола. В активе голкипера аргентинской команды Мартинеса 6 поединков и 5 пропущенных мячей.

«Считаю, что Льорис выше классом, чем Мартинес, он гораздо надежнее, отлично играет на выходах и хорош на линии ворот. Но это лично мое мнение. Я бы назвал именно Льориса лучшим вратарем этого чемпионата. Буду болеть сегодня за французов, мне нравится эта команда, но результат предугадать сложно, ведь это финал, а у аргентинцев есть Месси», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).