Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:44

Кокорин о Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022: «Просто спасибо, что ты есть. Новый король футбола»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поздравил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

Сегодня, 18 декабря аргентинцы победили Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира в Катаре. Кокорин опубликовал совместную фотографию с Месси у себя в соцсетях.

«Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола», — написал Кокорин.

Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. На турнире в Катаре 35-летний аргентинец забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи.

Александр Кокорин
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
2
Читайте также
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: события суперфинала ЧМ-2022
Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Осинькин назвал финал ЧМ в Катаре самым зрелищным за всю историю турнира
Чемпион мира 1966 года Джефф Херст поддержал Мбаппе после поражения в финале ЧМ
Самедов назвал потрясающим финал чемпионата мира-2022
Впервые с 1994 года «Золотой мяч» получил чемпион мира
Полузащитник сборной Аргентины: «Это радость, которую я не могу вам объяснить»
Газзаев: «Месси — это феномен»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборной Аргентины был вручен кубок за победу на чемпионате мира-2022 в Катаре

Газзаев: «Месси — это феномен»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости