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Сегодня, 21:48

Газзаев: «Месси — это феномен»

Константин Белов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал корреспонденту «СЭ» игру Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти 4:2).

«Сегодня произошла смена поколений в футболе. Так и должно было быть. Сегодня на поле был лучший игрок мирового футбола — Лионель Месси и восходящая звезда мирового футбола Килиан Мбаппе. У Мбаппе точно будет еще пара участий на чемпионате мира. А Месси — это феномен», — сказал Газзаев «СЭ».

35-летний аргентинец Месси признан лучшим игроком ЧМ, 23-летний француз Мбаппе с 8 голами стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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