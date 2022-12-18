Газзаев: «Месси — это феномен»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал корреспонденту «СЭ» игру Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти 4:2).

«Сегодня произошла смена поколений в футболе. Так и должно было быть. Сегодня на поле был лучший игрок мирового футбола — Лионель Месси и восходящая звезда мирового футбола Килиан Мбаппе. У Мбаппе точно будет еще пара участий на чемпионате мира. А Месси — это феномен», — сказал Газзаев «СЭ».

35-летний аргентинец Месси признан лучшим игроком ЧМ, 23-летний француз Мбаппе с 8 голами стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре.