Григорян: «Сборной сегодня удастся игра. Смущает только пара центральных защитников»
Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия.
«Сегодня сборной удастся игра. Я настроен очень оптимистично. Меня смущает пара наших центральных защитников, только она может лимитировать наш положительный результат с хорватами. Если в этой паре выйдет Чистяков, то он как-то компенсирует нашу уязвимость в этой зоне», — сказал Григорян «СЭ».
Матч между Россией и Хорватией состоится сегодня в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
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