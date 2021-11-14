Хорватия — Россия: победитель получит больше 10 миллионов долларов
По предварительным данным, Международная федерация футбола выделит каждому из 32 участников чемпионата мира-2022 по 2 миллиона долларов на подготовку к финальному турниру. Кроме того, за участие в групповом этапе им будет выплачено по 10 миллионов долларов.
Для сравнения: на прошлом первенстве планеты эти бонусы составляли 1,5 миллиона и 8 миллионов.
Выход в 1/8 финала принесет еще 12 миллионов, в четвертьфинал — 18 миллионов.
Сегодня, 14 ноября, Хорватия на своем поле примет сборную России в решающем матче за первое место в группе Н на стадии отбора ЧМ-2022. Начало встречи — в 17.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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