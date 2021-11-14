По предварительным данным, Международная федерация футбола выделит каждому из 32 участников чемпионата мира-2022 по 2 миллиона долларов на подготовку к финальному турниру. Кроме того, за участие в групповом этапе им будет выплачено по 10 миллионов долларов.

Для сравнения: на прошлом первенстве планеты эти бонусы составляли 1,5 миллиона и 8 миллионов.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Выход в 1/8 финала принесет еще 12 миллионов, в четвертьфинал — 18 миллионов.

Сегодня, 14 ноября, Хорватия на своем поле примет сборную России в решающем матче за первое место в группе Н на стадии отбора ЧМ-2022. Начало встречи — в 17.00 (мск).