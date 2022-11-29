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Агент Барбоза: «Роналду приходится больше играть на команду»

Агент Барбоза оценил игру Роналду в матче ЧМ-2022 против Уругвая
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Агент Паулу Барбоза оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 против Уругвая (2:0).

— Криштиану Роналду, конечно, старался. При этом очевидно, что он уже не имеет в сборной того удельного веса, какой у него был раньше. Это видно. Он все равно остается футболистом, который в любой момент может решить эпизод. Но сегодня, на мой взгляд, был не его день.

Мне показалось, что Роналду не совсем понял, что это не он забил гол. Автор мяча — Бруну Фернандеш. Поэтому Криштиану и расстроился. Он посчитал, что каким-то образом дотронулся до мяча. Но мы же видим на повторе, что это не так. Нет ничего плохого в том, что Роналду расстроился. Он амбициозен, хочет постоянно пополнять свой лицевой счет.

Сейчас Роналду больше играет на команду. Но это и естественно. Как может быть иначе? Все же понимают, что он впереди уже не так эффективен, как раньше. Поэтому Криштиану нередко сам опускается довольно глубоко. Он осознает, что ему надо больше участвовать в коллективных действиях нашей сборной.

Если говорить о лучшем игроке матча, то я выделю двоих — Бруну Фернандеша и вратаря Диогу Кошту. Сегодня он был надежен, не нервничал, не терял концентрацию в концовке игры, — сказал Барбоза «СЭ».

Дубль в матче оформил Бруну Фернандеш. Португалия гарантировала себе попадание в 1/8 финала ЧМ-2022.

Криштиану Роналду. «Это был не день Роналду. Криштиану расстроился, что не он забил гол». Взгляд из Португалии
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Паулу Барбоза
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