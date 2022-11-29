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Судейство

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Португалия — Уругвай: на судью нашло затмение — пенальти назначен ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Момент матча Португалия — Уругвай.
Фото Reuters

На 89-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Уругвай (2:0) арбитр Алиреза Фагани, находившийся в хорошей позиции, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота уругвайской команды.

Но уже вскоре после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и непродолжительного просмотра видеозаписи опытнейший судья почему-то изменил свое решение и наказал Хосе Хименеса пенальти.

Эпизод матча Португалия — Уругвай.
Эпизод матча Португалия — Уругвай.
Эпизод матча Португалия — Уругвай.
Эпизод матча Португалия — Уругвай.

В том моменте Бруну Фернандеш отправил мяч между ногами уругвайца. Хименес, падая, начал опираться на левую руку, что было вполне естественным движением, и коснулся мяча. В таких ситуациях контакт мяча с рукой, которая шла в упор, не считается фолом и не наказуем. Совершенно непонятно, почему же иранец, работающий на матчах австралийской лиги, решил иначе.

Эпизод матча Португалия — Уругвай.
Эпизод матча Португалия — Уругвай.
Эпизод матча Португалия — Уругвай.
Эпизод матча Португалия — Уругвай.

Это одна из самых громких ошибок на турнире. Удивительно, что ее совершил Фагани.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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