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Агент Азмуна: «Сейчас он очень огорчен, поскольку мечтал пройти дальше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, рассказал, как футболист отреагировал на вылет команды с ЧМ-2022.

«Сейчас он очень огорчен, поскольку мечтал пройти дальше. Сердар хотел выйти из группы, но в то же время он очень счастлив, что смог отыграть определенное количество времени на чемпионате мира и помочь сборной Ирана насколько мог. Впрочем, Иран выдал хороший второй тайм против США, команда отдала все силы», — сказал Дурн «РБ Спорт».

Сердар Азмун принял участие во всех трех матчах сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре, однако результативными действиями не отметился.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-serdar-ogorchen-chto-ne-vy-shli-iz-gruppy-no-schastliv-chto-sy-gral-na-chm-2022/
Сердар Азмун
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
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