Звезда "Игры Престолов" и "Людей Икс" похвалила футболистку США за скандальное празднование гола

Знаменитая британская актриса Софи Тернер не считает, что футболистка сборной США Алекс Морган проявила неуважение, празднуя свой гол в матче с Англией (2:0). В полуфинале женского ЧМ Морган, поразив ворота соперниц, изобразила, что пьет чай. Некоторые английские фанаты были недовольны этим жестом.

"К сожалению, британки проиграли на чемпионате мира. Я очень горжусь этой командой, но такжн горжусь, что мы проиграли такой классной команде. Алекс Морган, все хейтеры, которые считают это неуважением... Пусть эти миллениалы и дальше сидят дома. Я чертовски горжусь тобой. Поздравляю с победой и этим чертовым чаепитием", - сказала Софи Тернер в сториз Instagram.

Софи Тернер прославилась по ролям Сансы Старк в сериале "Игра престолов" и Джин Грей во франшизе "Люди Икс".