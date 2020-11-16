ЖФК ЦСКА досрочно стал чемпионом России

Сегодня женский футбольный клуб ЦСКА досрочно стал чемпионом страны. Об этом стало известно после сыгранного матча между московским «Локомотивом» и «Рязанью — ВДВ» (2:2). Армейцы стали недосягаемы для своих соперников перед завершающим туром суперлиги.

«Хочу поздравить нашу команду с важным чемпионством! Два года подряд мы берем золотые медали. Это по-настоящему исторический момент для клуба. Вдвойне приятно, что команда обеспечила себе место в будущем розыгрыше Лиги чемпионов. На ликование времени у нас нет, так как буквально через два дня нам предстоит тяжелый матч на выезде в Австрии. На данный момент все мысли только о нем», — сказал основатель и основной владелец ЖФК ЦСКА Дмитрий Саблин.

В свою очередь главный тренер команды Максим Зиновьев отметил, что тяжело складывался этот сезон.

«Каждая игра была крайне сложной. Хочу отметить прогресс девчонок. Большое спасибо за их труд, за их работу. Абсолютно заслуженное чемпионство. Я благодарю руководство клуба, тренерский, медицинский и административный штаб за их нелегкий труд. Большая часть нашего успеха принадлежит болельщикам! Они везде нас поддерживают, мы везде чувствуем себя, как дома. Это наша общая победа. Большое спасибо всем тем, кто был с нами. Всем, кто имеет отношение к клубу ЦСКА», — сказал главный тренер команды.