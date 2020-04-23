Женский Евро-2021 перенесен на июль 2022 года

Исполнительный комитет УЕФА огласил сроки проведения женского Евро-2021, перенесенного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт УЕФА, турнир состоится в Англии и пройдет с 6 по 31 июля 2022 года.

The #UEFAExCo today confirmed that the postponed UEFA Women's EURO 2021 will be played in England from 6 July to 31 July 2022. — UEFA (@UEFA) April 23, 2020

Изначально турнир планировалось провести с 7 июля по 1 августа 2021 года, однако чемпионат был перенесен в связи с пандемией коронавируса.