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Женский Евро-2021 перенесен на июль 2022 года

14:26

Исполнительный комитет УЕФА огласил сроки проведения женского Евро-2021, перенесенного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт УЕФА, турнир состоится в Англии и пройдет с 6 по 31 июля 2022 года.

Изначально турнир планировалось провести с 7 июля по 1 августа 2021 года, однако чемпионат был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

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