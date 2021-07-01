Женский ЦСКА усилился защитником лиссабонского «Спортинга»

Женский ЦСКА подписал защитника лиссабонского «Спортинга» Невену Дамьянович, сообщает официальный сайт красно-синих.

28-летняя представительница Сербии подписала долгосрочный контракт с московским клубом.

??Невена Дамьянович стала игроком ЖФК ЦСКА



С игроком сборной Сербии подписан долгосрочный контракт!



Добро пожаловать в красно-синюю семью, Невена!



Подробнее: https://t.co/NrFw99Zmqz pic.twitter.com/KbQUeEvp39 — ЖФК ЦСКА (@wfccska) July 1, 2021

Дамьянович выступала за «Спортинг» с 2018 года, в сезоне-2020/21 на ее счету 10 голов в 26 матчах за команду.