Женский ЦСКА усилился защитником лиссабонского «Спортинга»
21:59
Женский ЦСКА подписал защитника лиссабонского «Спортинга» Невену Дамьянович, сообщает официальный сайт красно-синих.
28-летняя представительница Сербии подписала долгосрочный контракт с московским клубом.
??Невена Дамьянович стала игроком ЖФК ЦСКА— ЖФК ЦСКА (@wfccska) July 1, 2021
С игроком сборной Сербии подписан долгосрочный контракт!
Добро пожаловать в красно-синюю семью, Невена!
Подробнее: https://t.co/NrFw99Zmqz pic.twitter.com/KbQUeEvp39
Дамьянович выступала за «Спортинг» с 2018 года, в сезоне-2020/21 на ее счету 10 голов в 26 матчах за команду.
Дополнительная информация:
https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/club/nevena-damyanovich-stala-igrokom-zhfk-cska/
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