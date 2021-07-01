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Женский ЦСКА усилился защитником лиссабонского «Спортинга»

21:59
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Женский ЦСКА подписал защитника лиссабонского «Спортинга» Невену Дамьянович, сообщает официальный сайт красно-синих.

28-летняя представительница Сербии подписала долгосрочный контракт с московским клубом.

Дамьянович выступала за «Спортинг» с 2018 года, в сезоне-2020/21 на ее счету 10 голов в 26 матчах за команду.

Дополнительная информация:

https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/club/nevena-damyanovich-stala-igrokom-zhfk-cska/

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Иван Торопцев все материалы автора

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