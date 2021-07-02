Матч женских команд «Зенита» и «Локо» можно будет посетить при наличии ПЦР-теста или сертификата вакцинации
17:44
На матч чемпионата России среди женщин между «Зенитом» и «Локомотивом» будет открыт доступ болельщикам с определенными ограничениями, сообщает 2 июля официальный сайт сине-бело-голубых.
Указано, что посетить игру можно будет при предъявлении ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до матча, справки о наличии антител или сертификата вакцинации от COVID-19. Такие меры приняты для противодействия распространению коронавируса.
Матч 14-го тура женской Суперлиги между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 4 июля. Начало в 18.00 по московскому времени.
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