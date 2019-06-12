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Женская сборная США забила за один матч столько же, сколько мужская за 379 дней

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Сборная США разгромила Таиланд в матче первого тура группового турнира женского чемпионата мира-2019 - 13:0.

Женская команда США забила в одном матче столько, сколько мужская за 379 дней.

Американки побили рекорд чемпионатов мира по самой крупной победе. Предыдущее достижение принадлежало Германии, разгромившей Аргентину в 2007 году со счетом 11:0.

Американки забили 13 голов Таиланду и установили рекорд чемпионатов мира

 

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