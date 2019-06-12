Американки забили 13 голов Таиланду и установили рекорд чемпионатов мира

Сборная США разгромила Таиланд в матче первого тура группового турнира женского чемпионата мира-2019 - 13:0. Американки побили рекорд чемпионатов мира по самой крупной победе. Предыдущее достижение принадлежало Германии, разгромившей Аргентину в 2007 году со счетом 11:0.

Кроме того, форвард сборной США Алекс Морган забила 5 голов и повторила рекорд по количеству голов в одном матче ЧМ. До нее пента-трик делала еще одна американка Мишель Экерс.

Карли Ллойд стала самой возрастной американской футтболисткой, забивавшей на чемпионатах мира - 36 лет 330 дней.

Помимо Таиланда, американкам предстоят игры в групповом турнире с Чили и Швецией.

Женская сборная США - трехкратные чемпионки мира и четырехкратные олимпийские чемпионки.