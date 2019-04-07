Женская сборная России разгромила Хорватию и стала третьей на турнире в Китае

Женская сборная России разгромила Хорватию в матче за третье место на "Турнире четырех наций" в Китае. Счет открыла Надежда Смирнова, дубль оформила Нелли Коровкина.
В финале сыграют Камерун и хозяйки турнира - сборная Китая, которой россиянки уступили в полуфинале (1:4).
Турнир четырех наций
Матч за третье место
Хорватия - Россия - 0:3 (0:2)
Голы: Смирнова, 12 (0:1). Коровкина, 35 (0:2). Коровкина, 61 (0:3).
Крупная победа над Хорватией!– Сборная России (@TeamRussia) 7 апреля 2019 г.
В воскресенье, 7 апреля, женская национальная сборная России провела матч за 3-е место на Международном турнире четырех наций в Китае, в котором одержала крупную победу над командой Хорватии со счетом 3:0. pic.twitter.com/jrRniI8ysH