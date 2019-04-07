Женская сборная России разгромила Хорватию и стала третьей на турнире в Китае

Женская сборная России разгромила Хорватию в матче за третье место на "Турнире четырех наций" в Китае. Счет открыла Надежда Смирнова, дубль оформила Нелли Коровкина.

В финале сыграют Камерун и хозяйки турнира - сборная Китая, которой россиянки уступили в полуфинале (1:4).

Турнир четырех наций

Матч за третье место

Хорватия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы: Смирнова, 12 (0:1). Коровкина, 35 (0:2). Коровкина, 61 (0:3).