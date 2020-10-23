Женская сборная России победила Словению в отборочном матче Евро-2022

Женская сборная России победила команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года.

Встреча группы А, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиянок.

Сборная России, в активе которой 15 очков после 7 матчей, занимает второе место в группе, уступая лишь команде Голландии (21 очко после 7 игр).

Российская команда 27 октября примет сборную Турции. Напрямую в финальную стадию турнира выйдут победители групп и три лучшие команды среди занявших вторые места.