Женская сборная России обыграла Азербайджан в матче отбора на чемпионат мира
Женская сборная России в домашнем матче 1-го тура отбора к ЧМ обыграла Азербайджан (2:0).
Голами отметились форварды Марина Федорова и Нелли Коровкина. Сборная России набрала 3 очка и занимает 2-е место в группе Е.
21 сентября россиянки сыграют с Черногорией.
Чемпионат мира
Отборочный раунд, 1-й тур
Россия — Азербайджан — 2:0 (1:0)
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