Женская сборная России с крупным счетом обыграла команду Черногории в матче отборочного турнира ЧМ- 2023
18:59
Женская сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Черногории в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года.
Сборная России вышла на первое место в группе Е (6 очков, 2 матча), далее идут команды Дании (3, 1), Черногории (3, 2), Боснии и Герцеговины (0, 1), Азербайджана (0, 1), Мальты (0, 1).
В следующем матче россиянки сыграют с футболистками из Мальты 21 октября.
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