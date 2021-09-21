Женская сборная России с крупным счетом обыграла команду Черногории в матче отборочного турнира ЧМ- 2023

Женская сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Черногории в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года.

Сборная России вышла на первое место в группе Е (6 очков, 2 матча), далее идут команды Дании (3, 1), Черногории (3, 2), Боснии и Герцеговины (0, 1), Азербайджана (0, 1), Мальты (0, 1).

В следующем матче россиянки сыграют с футболистками из Мальты 21 октября.