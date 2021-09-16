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Перед матчем женской сборной России против Азербайджана пройдут мероприятия для девочек с ОВЗ

17:23

Перед матчем женской сборной России по футболу против Азербайджана в Москве пройдут мини-турниры с участием девочек и девушек с ОВЗ, сообщает пресс-служба команды.

По данным источника, в манеже «Академии Егора Титова» 17 сентября пройдут мастер-классы, автограф- и фотосессия и другие мероприятия с участием профессиональных футболисток. В соревнованиях смогут участвовать девочки всех категорий инвалидности.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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