Перед матчем женской сборной России против Азербайджана пройдут мероприятия для девочек с ОВЗ

Перед матчем женской сборной России по футболу против Азербайджана в Москве пройдут мини-турниры с участием девочек и девушек с ОВЗ, сообщает пресс-служба команды.

По данным источника, в манеже «Академии Егора Титова» 17 сентября пройдут мастер-классы, автограф- и фотосессия и другие мероприятия с участием профессиональных футболисток. В соревнованиях смогут участвовать девочки всех категорий инвалидности.