«Динамо» заплатило «Зениту» рекордную компенсацию за футболистку

Как стало известно «СЭ», в январе этого года «Динамо» выплатило «Зениту» 8,5 миллиона рублей за подготовку 23-летней нападающей Елены Шерстневой.

Это рекордная сумма для современного женского российского футбола. При этом она не является трансферной — деньги переводятся за рост мастерства игрока, до перехода к бело-голубым один из самых талантливых форвардов своего поколения провела три года в составе клуба из Петербурга.

В составе сине-бело-голубых Шерстнева стала чемпионкой страны в 2022 году, забив в том сезоне 19 мячей в 23 матчах. В «Динамо» на ее счету пока 3 гола в 8 встречах.