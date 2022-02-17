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Сегодня, 00:31

Женская сборная России по пенальти обыграла Венгрию на турнире в Испании

Сборная России по пенальти обыграла Венгрию
Евгений Козинов
Корреспондент
16 февраля. Венгрия — Россия — 2:2.
Фото Instagram

Женская сборная России переиграла команду Венгрии на товарищеском турнире в Испании.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Нелли Коровкина вывела россиянок вперед, но сопернику удалось быстро отыграться — забила Фанни Ваго. На 62-й минуте Елизавета Лазарева забила в ворота венгерской команды. Однако вскоре Фанни Ваго оформила дбуль и сравняла счет.

Победитель матча определился в серии пенальти, где российские футболистки оказались точнее — 3:0.

Теперь сборная России 19 февраля сыграет с Ирландией в полуфинале, а Венгрия встретится с Польшей в утешительном полуфинале.

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