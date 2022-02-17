Женская сборная России по пенальти обыграла Венгрию на турнире в Испании

Женская сборная России переиграла команду Венгрии на товарищеском турнире в Испании.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Нелли Коровкина вывела россиянок вперед, но сопернику удалось быстро отыграться — забила Фанни Ваго. На 62-й минуте Елизавета Лазарева забила в ворота венгерской команды. Однако вскоре Фанни Ваго оформила дбуль и сравняла счет.

Победитель матча определился в серии пенальти, где российские футболистки оказались точнее — 3:0.

Теперь сборная России 19 февраля сыграет с Ирландией в полуфинале, а Венгрия встретится с Польшей в утешительном полуфинале.