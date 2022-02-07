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Сегодня, 18:00

Экс-футболистка сборной России стала тренером женского «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент

Экс-футболистка сборной России Елена Терехова будет работать с женской командой «Спартака», которой предстоит выступать в Юношеской футбольной лиге.

Терехова — одна из немногих российских футболисток, выступавших за рубежом. Елена провела сезон в американской «Индиане», в составе которой стала чемпионом США. В качестве игрока она также выступала за российские клубы «Энергия», «Рязань-ВДВ», ЦСКА, «Россиянка» и «Спартак». В составе красно-белых Елена становилась серебряным призером России и финалистом Кубка страны.

Тренерскую карьеру Елена начала в Центре подготовки юных футболистов «Интеграл». В последнее время Терехова работала в качестве тренера Nike и женской команды T-Team. А кроме того, помогала главному тренеру женской сборной России по футболу в формате 7х7, которая в ноябре прошлого года выиграла чемпионат мира.

Источник: https://academy.spartak.com/news/elena-terekhova-popolnila-trenerskiy-shtab-akademii/
ФК Спартак (Москва)
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