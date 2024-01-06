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Сегодня, 21:25

Тренер женской молодежной сборной России Гавва: «Мы играем за страну, за флаг, за гимн»

Алина Савинова
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Старший тренер женской молодежной сборной России Валентин Гавва рассказал, как у футболисток обстоит дело с мотивацией в условиях отстранения от международных соревнований.

«Наши футболистки не испытывают проблем с мотивацией, так как у нас за спиной нет такого большого количества игр. Все футболистки молодежной и юниорской сборных понимают, что каждая игра имеет высочайшую ценность, дает возможность развиваться, получать новый опыт через такие международные матчи. Также мы играем за свою страну, за флаг, за гимн. В наших сборных это всегда было приоритетом. Я рад, что у нас нет равнодушных, все играют от души, от сердца и с максимальным желанием», — цитирует Гавву Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

В декабре женская молодежная сборная России дважды сыграла с командой Парагвая. В первом товарищеском матче россиянки уступили со счетом 1:2, а вторая игра завершилась ничьей (2:2).

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-zhenskoi-sbornoi-rossii-u-19-my-igraem-za-stranu-za-flag-za-gimn-321524/
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