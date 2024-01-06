Игрок «Локомотива» Подшибякина рассказала о развитии женского футбола в России
Защитница «Локомотива» Ирина Подшибякина поделилась мнением о развитии женского футбола в России.
«Я иногда иду по улице, и мне говорят: «О, ты же Ира Подшибякина из «Локомотива». Это очень приятно, такого не было еще несколько лет назад. На наших матчах все активнее работает телевидение и другие СМИ, что, конечно, играет свою роль в популяризации женского футбола в России», — цитирует Подшибякина Legalbet.
В ноябре 2022 года состоялся финал женского Кубка России на «Газпром Арене», в котором встретились «Зенит» и ЦСКА. На этом матче присутствовало 19 тысяч болельщиков.
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