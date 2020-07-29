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Стадион ЦСКА примет матч женской команды против «Зенита»

13:14
«ВЭБ Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«ВЭБ Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Женский ЦСКА проведет первый матч чемпионата России по футболу среди женских команд-2020 против «Зенита» на «ВЭБ Арене», сообщает пресс-служба красно-синих.

Встреча состоится в субботу, 1 августа, начало — в 17.00 по московскому времени. Информация от доступе болельщиков на матч будет опубликована позднее.

Чемпионат России по футболу среди женских команд-2020 должен был стартовать 10 апреля, однако начало первенства было отложено до 1 августа в связи с пандемией коронавируса. ЦСКА — чемпион первенства-2019, женская команда «Зенита» была образована 21 января 2020 года и дебютирует в чемпионате.

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