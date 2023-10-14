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Сегодня, 19:19

«Спартак» объявил о запуске женской футбольной команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В женской суперлиге с сезона-2024 начнет выступать «Спартак», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Директором женского клуба станет бывшая футболистка сборной России Елена Терехова.

«Команду возглавит опытный тренер, который в своих предыдущих клубах готовил футболисток как на раннем этапе развития, так и на профессиональном уровне. Убеждены, что их совместная работа с Еленой Тереховой принесет женскому «Спартаку» много побед во всех соревнованиях. Ну а клуб всегда будет уделять этому проекту самое пристальное внимание», — цитирует сайт клуба генерального директора «Спартака» Олега Малышева.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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