С футболистками «Минска», просившими проверить пол игрока, провели разъяснительную беседу

Ассоциация «Белорусская федерация» футбола (АБФФ) провела разъяснительную беседу с футболистками «Минска». Об этом сообщает сайт организации. Ранее футболистки просили проверить пол одного из игроков минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре. В письме за подписью 18 футболисток сомневаются в гендерной принадлежности Симпоре и ее «допинговой чистоте».

«16 июля 2020 года в Доме Футбола состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета по этическим вопросам с участием авторов письма обращения в отношении гендерной принадлежности представительницы ФК «Динамо-БГУФК» (Минск) Салиматы Симпоре, которое послужило основанием для публикации на спортивном портале tut.by и вызвало широкий резонанс в СМИ, — говорится в сообщении. — В рамках заседания была проведена разъяснительная беседа с футболистками ФК «Минск», инициировавшими вышеназванное обращение, о важности соблюдения принципов FAIR PLAY и Положения по этическим вопросам АБФФ.

Комитет также обратил внимание, что для участия в женских соревнованиях под эгидой АБФФ ФК «Динамо-БГУФК» (Минск) предоставил все необходимые документы. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» считает необходимым еще раз подчеркнуть, важность соблюдения принципов FAIR PLAY и нетерпимости к любым проявлениям расизма и дискриминации в футболе".