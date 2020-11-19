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Российские арбитры попали в число кандидатов на женский ЧМ-2023

18:43

Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина попали в число кандидатов на судейство женского чемпионата мира по футболу-2023 в Австралии и Новой Зеландии, сообщает официальный сайт РФС.

Пустовойтова вошла в расширенный список судей, Курочкина — ассистентов судьи. Российские арбитры включены в число 56 судей и 100 помощников рефери из более чем 750 арбитров и их помощников по всему миру.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212725

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