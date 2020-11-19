Российские арбитры попали в число кандидатов на женский ЧМ-2023
18:43
Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина попали в число кандидатов на судейство женского чемпионата мира по футболу-2023 в Австралии и Новой Зеландии, сообщает официальный сайт РФС.
Пустовойтова вошла в расширенный список судей, Курочкина — ассистентов судьи. Российские арбитры включены в число 56 судей и 100 помощников рефери из более чем 750 арбитров и их помощников по всему миру.
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