Российские арбитры попали в число кандидатов на женский ЧМ-2023

Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина попали в число кандидатов на судейство женского чемпионата мира по футболу-2023 в Австралии и Новой Зеландии, сообщает официальный сайт РФС.

Пустовойтова вошла в расширенный список судей, Курочкина — ассистентов судьи. Российские арбитры включены в число 56 судей и 100 помощников рефери из более чем 750 арбитров и их помощников по всему миру.