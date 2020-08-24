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Россиянка Пустовойтова будет судить полуфинал женской Лиги чемпионов

15:38
Анастасия Пустовойтова. Фото РФС
Анастасия Пустовойтова. Фото РФС

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена арбитром полуфинального матча женской Лиги чемпионов, сообщает РФС в Twitter. В ее бригаду войдет еще одна россиянка — ассистент Екатерина Курочкина.

Пустовойтовой доверено судить матч между победителем турнира последних четырех лет «Лионом» и «ПСЖ». Игра состоится 26 августа при пустых трибунах в Бильбао.

В другом полуфинале встретятся «Вольфсбург» и «Барселона». Финальный матч пройдет 30 августа в Сан-Себастьяне.

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