Россиянка Пустовойтова будет судить полуфинал женской Лиги чемпионов
15:38
Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена арбитром полуфинального матча женской Лиги чемпионов, сообщает РФС в Twitter. В ее бригаду войдет еще одна россиянка — ассистент Екатерина Курочкина.
Пустовойтовой доверено судить матч между победителем турнира последних четырех лет «Лионом» и «ПСЖ». Игра состоится 26 августа при пустых трибунах в Бильбао.
В другом полуфинале встретятся «Вольфсбург» и «Барселона». Финальный матч пройдет 30 августа в Сан-Себастьяне.
Анастасию Пустовойтову назначили главным арбитром полуфинала женской ЛЧ. Она обслужит игру «ПСЖ» и «Лиона». Судья на линии Екатерина Курочкина — тоже в бригаде на матч. pic.twitter.com/GLyBUrD58a— РФС (@rfsruofficial) August 24, 2020