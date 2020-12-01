Россия в отборе на женский Евро победила Турцию

Женская сборная России победила Турцию в заключительном туре отборочного турнира Евро-2021 — 2:1. Россиянки завершили отбор на втором месте в группе A, выиграв 8 матчей из 10 и дважды уступив только победительницам группы — сборной Голландии.

В рейтинге команд, занявших вторые места, Россия идет второй, что дает прямую путевку в финальную стадию Евро. Если после завершения отбора команда опустится ниже третьего места, то ей предстоят стыковые матчи.