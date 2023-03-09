Женская сборная академии «Торпедо» сыграла с Girlpower FC

9 марта женская сборная академии «Торпедо» 2008-2010 годов рождения провела товарищеский матч с женской футбольной командой GirlPower FC, сообщается на официальном сайте московского клуба. Счет не уточняется.

Игра прошла на тренировочном поле в Лужниках. Основной посыл матча состоял в том, чтобы обратить внимание на важность развития женского футбола в России.

GirlPower FC — это первая и крупнейшая в России футбольная школа для девушек (больше 400 спортсменок) в семи городах страны.