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Сегодня, 23:16

Женская сборная академии «Торпедо» сыграла с Girlpower FC

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Фото ФК «Торпедо»

9 марта женская сборная академии «Торпедо» 2008-2010 годов рождения провела товарищеский матч с женской футбольной командой GirlPower FC, сообщается на официальном сайте московского клуба. Счет не уточняется.

Игра прошла на тренировочном поле в Лужниках. Основной посыл матча состоял в том, чтобы обратить внимание на важность развития женского футбола в России.

GirlPower FC — это первая и крупнейшая в России футбольная школа для девушек (больше 400 спортсменок) в семи городах страны.

Источник: https://torpedo.ru/news/44887/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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