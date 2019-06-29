Поругавшаяся с Трампом футболистка согласилась посетить Палату представителей США

Футболистка сборной США Меган Рапино приняла предложение члена Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес. Общественная активистка пригласила Рапино и остальную национальную команду на экскурсию по Палате представителей "в любое удобное время".

Рапино в ответ на это написала в Твиттере, что принимает предложение.

Ранее Рапино заявила, что не будет посещать "долбаный Белый дом", если сборная США выиграет женский чемпионат мира. В ответ на это президент страны Дональд Трамп ответил, что она сперва должна выиграть турнир, а потом уже об этом говорить.

На следующий день после твита Трампа Рапино сделала дубль в четвертьфинале чемпионата мира против Франции и принесла ей победу 2:1.