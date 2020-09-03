Мужская и женская сборные Бразилии будут получать равные выплаты от федерации
12:38
Футболисты мужской и женской сборных Бразилии будут получать равные выплаты, сообщает Бразильская конфедерация футбола.
В заявлении на официальном сайте организации говорится, что мужчины и женщины будут получать одинаковые призовые и равные ежедневные выплаты в период сборов и международных матчей.
— Различий по половому признаку больше нет, федерация будет одинаково относиться к мужчинам и женщинам, — заявил президент Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.
Ранее на равные выплаты мужчинам и женщинам перешли футбольные федерации Австралии, Новой Зеландии и Норвегии.