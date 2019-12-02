Меган Рапино — обладательница «Золотого мяча"-2019
Футболистка «Рейна» и сборной США Меган Рапино стала обладательницей «Золотого мяча» France Football по итогам 2019 года. Американка стала чемпионкой мира со сборной США, стала самым ценным игроком турнира, лучшим бомбардиром и лучшей футболисткой финала.
Ранее Рапино была признана футболисткой 2019 года по версии ФИФА.
Сама футболистка не смогла приехать на церемонию в Париж и записала видеообращение с благодарностью.
Второе место в голосовании заняла англичанка Люси Броунз, третье — партнер Рапино по сборной США Алекс Морган.
Here is the 2019 Women's Ballon d'Or Top 3 ??— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
1. @mPinoe
2. @LucyBronze
3. @alexmorgan13
#ballondor" pic.twitter.com/LO32VYH3qj
Награда вручается второй раз в истории. В прошлом году трофей завоевала норвежская футболистка «Лиона» Ада Хегерберг.