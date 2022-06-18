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Сегодня, 12:55

«Локомотив» — ЦСКА: составы команд на женский Суперкубок России

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на Суперкубок России среди женских команд.

«Локомотив»: Щербак, Машкова, Галай, Козлова, Самойлова, Беломытцева, Хорошева, Федорова, Морина, Рузина, Коровкина.

Запасные: Носенко, Ильиных, Шеина, Хотырева, Машина, Морозова, Зиястинова, Миклашевич, Долгова, Ларина.

ЦСКА: Тодуа, Мясникова, Дамьянович, Браткова, Чернова, Черномырдина, Беспаликова, Петрова, Ордега, Абуди Онгене, Бизенкова.

Запасные: Щербакова, Плешкова, Алексеева, Бакланова, Кисконен, Смирнова, Ермакова, Шкода, Мануйлова, Коваленко, Яковлева.

Суперкубок России пройдет сегодня, 18 июня и начнется в 14:00 мск.

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