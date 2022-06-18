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Сегодня, 14:15

Денис Глушаков поделился мнением по поводу организации женского Суперкубка России

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил уровень организации женского матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом».

— Такого уровня организации женского матча еще не было. Сможет ли РФС держать такой уровень проведения женского Суперкубка?

— Организация, действительно, на высшем уровне. Для девчонок сделали праздник. Думаю, этого надо придерживаться и тогда будет больше любителей футбола и люди начнут ходить на стадион.

— А мужской Суперкубок состоится, как вы думаете?

— Думаю, да. Это все так, разговоры и подогревание прессы, чтобы был ажиотаж перед матчем.

Матч за Суперкубок России «Локомотив» — ЦСКА начался в 14.00 мск. Игра проходит в «Лужниках». «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России.

Денис Глушаков
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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