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Сегодня, 19:30

Лаврентьев заявил, что в российском женском футболе хорошие зарплаты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер женского «Динамо» Сергей Лаврентьев ответил на вопрос о зарплатах в женском футболе.

«Зарплаты — извечная тема, о которой не хочется говорить. В целом по стране у нас хорошие зарплаты. Если по европейским меркам брать — то маленькие. До уровня доходов, которые есть в нашем мужском футболе, еще очень далеко. В ближайшее время заработки вряд ли уравняются. Хотя есть пример Англии. Там женская сборная получает призовые на уровне мужской. А в сборных США — мужской и женской — делятся призовыми между собой», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

Футбол
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