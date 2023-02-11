Президент «Тоттенхэма» Леви рассказал о развитии женского футбола в клубе

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви рассказал, как его клуб развивает женский футбол.

«Под руководством главного тренера Скиннер женский «Тоттенхэм» занял пятое место в женской Суперлиге, включая выход в полуфинал Кубка лиги. Мы разместили тренировочный комплекс для женской команды к западу от нашего тренировочного центра, чтобы обеспечить элитную среду для игроков, и мы продолжаем инвестировать в женскую команду», — приводит слова Леви Football.London.

Женский состав «Тоттенхэма» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы английской Суперлиги, набрав 9 очков за 11 игр.