Источник: футболистки СКА УОР обвинили тренеров в домогательствах

Футболистки СКА УОР из Звенигорода пожаловались на домогательства тренеров, утверждает baza. По их словам, двое руководителей фарм-клуба ЦСКА годами приставали к воспитанницам. Поднять скандал смогли только две футболистки после того, как один из тренеров прислал в мессенджер фото интимных мест.

В домогательствах обвинили замдиректора СКА УОР Станислава Адылова и его сына – тренера Михаила Адылова. Как уверяют футболистки Виктория и Анна (имена изменены), Адылов-старший предлагал им интимную близость.

Тренер дубля женского ЦСКА Михаил Адылов отрицает обвинения.

– Я не знаю, откуда такая ситуация взялась. И с чего это было взято. Ничего подобного не было, – отметил Адылов. – Мы им компрессы делали. Знаете... на ноги... типа бен-гея, разогревающие. Потом на ногу накладывается полиэтилен.

Никаких фотографий не присылали, там в интеренете ходило видео, был на новогодних праздниках дома, и вот такая ситуация со мной случилась, пытались на деньги развести. Там меня долго пытались развести на деньги, а я послал, а потом видео оказалось в интернете. Правда, оно сейчас уже удалено. Осталась только заставка.

Я на этом видео был один, и я, и... все, что ниже меня, было видно. Скажем, я отдыхал там дома на выходных. Я не знаю, как оно попало к девочкам. Возможно, страницу мою взломали, пошла рассылка кому-то.