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Сегодня, 08:55

Эромосо, попавшая в скандал с поцелуем, перешла в мексиканский «Тигрес»

Сергей Разин
корреспондент
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Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо подписала контракт с мексиканским «Тигрес», сообщается на официальном сайте клуба.

33-летняя испанка с лета 2022 года выступала за мексиканскую «Пачуку». 20 августа Эрмосо попала в скандал, когда после победы сборной Испании на чемпионате мира на тот момент глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал ее в губы.

15 сентября Национальная судебная коллегия Испании запретила Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 м, и общаться с ней в ходе расследования.

30 октября ФИФА отстранила экс-президента Федерации футбола Испании на три года после скандала с поцелуем.

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