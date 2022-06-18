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Сегодня, 16:41

Григорян признал справедливость поражения женского ЦСКА от «Локомотива» в матче за Суперкубок России

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Александр Григорян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Александр Григорян подвел итоги финала женского Суперкубка, в котором красно-синие проиграли «Локомотиву» (1:2).

«Это был очень интересный матч, насыщенный. Антураж был замечательный. По содержанию игры тоже нет вопросов. Я считаю сегодняшний результат справедливым. Поражение по делу», — заявил тренер.

«Локо» второй раз подряд стал обладателем трофея, который впервые разыграли в 2021 году. Тогда железнодорожницы также были сильнее ЦСКА (1:0).

Игра проходила на арене «Спортивный городок Лужники» в Москве.

Александр Григорян
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