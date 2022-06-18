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Сегодня, 16:36

Пименов: «Преимущества женского футбола перед мужским заключается в его зрелищности»

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Бывший нападющий «Локомотива» Руслан Пименов заявил, что женский футбол в России, на его взгляд, более зрелищный, чем мужской.

«Сегодня у нас акцент на женский футбол, и он у нас развивается семимильными шагами. В последние годы я слежу за женским футболом все чаще, потому что его стали больше показывать, и наши команды стали успешно играть. Преимущества женского футбола перед мужским заключается в его зрелищности и яркости», — цитирует ТАСС Пименова.

18 июня женская команда «Локомотива» обыграла ЦСКА в матче за Суперкубок России (2:1). «Локомотив» также является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России.

Источник: https://tass.ru/sport/14964759
Руслан Пименов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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