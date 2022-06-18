Пименов: «Преимущества женского футбола перед мужским заключается в его зрелищности»

Бывший нападющий «Локомотива» Руслан Пименов заявил, что женский футбол в России, на его взгляд, более зрелищный, чем мужской.

«Сегодня у нас акцент на женский футбол, и он у нас развивается семимильными шагами. В последние годы я слежу за женским футболом все чаще, потому что его стали больше показывать, и наши команды стали успешно играть. Преимущества женского футбола перед мужским заключается в его зрелищности и яркости», — цитирует ТАСС Пименова.

18 июня женская команда «Локомотива» обыграла ЦСКА в матче за Суперкубок России (2:1). «Локомотив» также является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России.