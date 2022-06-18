«Локомотив» стал первым женским клубом в России, оформивший требл

«Локомотив» стал первым женским клубом в истории российского футбола, оформившим требл. Команда одержала победу в женской Суперлиги, стала обладателем Кубка России и выиграла в матче Суперкубок России.

«Локомотив» также стал первым женским клубом, который побеждал в Суперкубке России два раза подряд. В прошлом году клуб обыграл ЦСКА (1:0).

18 июня женская команда «Локомотива» обыграла ЦСКА в матче за Суперкубок России (2:1).