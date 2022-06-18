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Сегодня, 17:55

«Локомотив» стал первым женским клубом в России, оформивший требл

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«Локомотив» стал первым женским клубом в истории российского футбола, оформившим требл. Команда одержала победу в женской Суперлиги, стала обладателем Кубка России и выиграла в матче Суперкубок России.

«Локомотив» также стал первым женским клубом, который побеждал в Суперкубке России два раза подряд. В прошлом году клуб обыграл ЦСКА (1:0).

18 июня женская команда «Локомотива» обыграла ЦСКА в матче за Суперкубок России (2:1).

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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