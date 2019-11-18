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Футболистки в Испании приостановили забастовку и готовы к новым переговорам

19:53

Испанские футболистки приостановили забастовку, из-за которой были перенесены все восемь матчей чемпионата в минувшие выходные, сообщает Football Espana. Они готовы провести новые переговоры с Ассоциацией женских футбольных клубов по основным условиям. Соглашение должно быть достигнуто до 20 декабря

Основные требования футболисток касаются минимальной зарплаты и содействию по материнству. Кроме того, стороны не пришли к соглашению по статусу занятости. Ассоциация настаивает на неполном рабочем дне — 20 часов в неделю, профсоюзы требуют полной занятости и гарантированного годоволго оклада в размере 16 тысяч евро.

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