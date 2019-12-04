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Футболистка Трушкина погибла в ДТП

16:48

Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на 23-м году жизни, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла вечером во вторник на автодорожной трассе между Челябинском и Новосибирском. Футболистка была за рулем легковой машины, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Трушкина выступала за омский «Иртыш», «Уфу» и красноярский «Енисей», за который провела шесть матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Также она становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу в составе сборной Сибирского федерального университета.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7264455

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