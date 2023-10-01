Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание в матче Суперлиги против ЦСКА

Футболистка «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание в матче женского чемпионата России.

Инцидент случился на 53-й минуте матча 21-го тура Суперлиги против ЦСКА. Юкляева вышла на замену после перерыва. В верховом единоборстве она столкнулась головами с Юлией Плешковой из ЦСКА и потеряла сознание.

На поле сразу же выбежали медики и немедленно оказали ей помощь. Юкляева была госпитализирована со стадиона, не приходя в сознание.